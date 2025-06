Polícia Civil prendeu homem acusado de tentar matar frentista em São Gonçalo

Agentes da 74ª DP (Alcântara) prenderam um homem suspeito de tentar matar um frentista em um posto de combustíveis, situado no bairro Colubandê, em São Gonçalo. A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (23), em Itaboraí, depois de os policiais realizarem um trabalho de monitoramento e inteligência.

As investigações apontam que a tentativa de homicídio ocorreu em junho do ano passado. Na época, o frentista foi atingido por disparos no joelho depois de discutir com o acusado. A briga começou após a vítima pedir que os ocupantes do carro descessem para realizar o abastecimento, cumprindo assim as normas de segurança do estabelecimento. O acusado ficou irritado e começou a ofender o frentista.

Algumas horas após a briga, o acusado voltou ao posto de combustíveis junto com um comparsa. Os homens agrediram a vítima com coronhadas e efetuaram o disparo. De acordo com os policiais, o homem que foi capturado atuou no crime como cúmplice armado, impedindo que outras pessoas se aproximassem durante a ação.

Em nome do preso, foi constatada uma longa ficha criminal, com mais de 20 anotações, como roubo de veículos, receptação, tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma. Além disso, ele também é suspeito de fazer parte de um grupo criminoso ligado a vários roubos na localidade de São Gonçalo, conforme aponta a polícia.

Contra o homem, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio. O segundo acusado de envolvimento no crime já havia sido preso em abril deste ano durante um assalto a uma loja de celulares em Rio das Ostras, localizada na Região dos Lagos.