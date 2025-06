Instituto Vital Brazil abre inscrições para projeto durante férias escolares de julho

As inscrições para o projeto acontecem de 1 a 4 de julho, de forma presencial, na sede do Instituto Vital Brazil - Foto: Divulgação

Com 25 edições realizadas ao longo dos anos, o projeto Férias Científicas do Instituto Vital Brazil (IVB), unidade do Governo do Estado do RJ, consolida-se como uma das iniciativas mais consistentes de educação científica para o público infantil na cidade de Niterói. Em sua 26ª edição, marcada para as férias escolares de julho, o programa gratuito renova seu compromisso com a formação de novas gerações mais conscientes, oferecendo uma imersão científica para crianças de 8 a 10 anos, dividida entre o ambiente de pesquisa da sede, localizado no bairro de mesmo nome, e as áreas naturais da Fazenda Vital Brazil, em Cachoeiras de Macacu.

Realizado em dois ciclos — de 14 a 19 de julho (Turma 1) e de 21 a 26 de julho (Turma 2) — o projeto combina aulas e oficinas no Instituto com atividades de campo na fazenda, onde os participantes têm contato direto com os ecossistemas da Mata Atlântica e com o universo da pesquisa científica brasileira.

"Não estamos falando apenas de uma atividade de férias, mas de uma política institucional contínua de estímulo ao pensamento crítico desde cedo. Ao longo dos anos, recebemos centenas de crianças que experimentaram o encantamento da ciência. Esse é um investimento que retorna à sociedade em forma de cidadania, consciência ambiental e valorização do conhecimento", destaca Anderson Mattos, vice-presidente do Instituto Vital Brazil.

"A missão do Instituto Vital Brazil é educar, aproximar e incluir. Ao abrir nossas portas para essas crianças, estamos mostrando que a ciência é feita por pessoas, para pessoas", e que ela começa com perguntas simples, como as que só uma criança sabe fazer.

Durante a semana, as atividades acontecem das 13h30 às 16h30 na sede do Instituto (Rua Maestro José Botelho, 64, Niterói), e aos sábados, o grupo participa de atividades práticas na Fazenda Vital Brazil, em Cachoeiras de Macacu (RJ-122, Km 23).

As Férias Científicas oferecem uma vivência única e acessível para que as crianças compreendam, com linguagem clara e participação ativa, temas como biologia e ecologia, história e missão do IVB, plantas medicinais, produção de soros e vacinas, coleções científicas, e conservação ambiental.

Além de abrir as portas da entidade, o projeto contribui diretamente para a valorização da ciência nacional e da pesquisa em saúde, reforçando o papel do IVB como agente transformador na área do conhecimento e da inclusão científica.

Inscrições presenciais e vagas limitadas

As inscrições para o projeto acontecem de 1 a 4 de julho, de forma presencial, na sede do Instituto Vital Brazil, a partir das 8h30 da manhã.

A distribuição das senhas começa às 8h30 e se encerra assim que a última vaga for preenchida. Ao todo, serão disponibilizadas apenas 50 vagas, sendo 25 crianças por turma — organizadas por ordem de chegada.

Para a inscrição, é necessário apresentar:

* Documento de identidade e CPF do responsável

* Cópia da certidão de nascimento da criança

Serviço:

* O quê: 26ª edição das Férias Científicas do Instituto Vital Brazil

* Turma 1: 14 a 19 de julho

* Turma 2: 21 a 26 de julho

* Onde: Instituto Vital Brazil – Rua Maestro José Botelho, 64 – Niterói/RJ

* Fazenda Vital Brazil – Km 23 da Estrada RJ-122 – Cachoeiras de Macacu/RJ

* Inscrições: De 1º a 4 de julho, presencialmente, a partir das 8h30

* Vagas: 50 vagas no total (25 por turma) – distribuição por ordem de chegada

* Público-alvo: Crianças de 8 a 10 anos

* Documentos necessários: Documento de identidade e CPF do responsável; cópia da certidão de nascimento da criança