Detro inicia testes com ônibus elétrico na linha intermunicipal Xerém x Barra

A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e o Detro-RJ inauguraram, nesta segunda-feira (23/06), mais uma iniciativa voltada à transição energética no transporte público intermunicipal fluminense. Um ônibus 100% elétrico começará a rodar em fase de testes na linha 417T - Xerém x Barra da Tijuca, com o objetivo de avaliar desempenho, autonomia e viabilidade da tecnologia em trajetos rodoviários intermunicipais.

O serviço especial será mais uma ação do programa RJ Mobilidade Sustentável, que também já levou veículos movidos a gás natural e biometano para testes em linhas como Rio x Barra Mansa e Duque de Caxias x Barra da Tijuca. O veículo será incluído na grade ordinária de horários mantidos pela linha.

Leia também:

Humorista Gustavo Mendes conta que se arrependeu de cirurgia bariátrica

Guerra impede que pai de Juliana Marins chegue até a Indonésia

A iniciativa busca soluções de transporte que possam aliar eficiência operacional e menor impacto ambiental e faz parte do processo de testes para a futura licitação das linhas intermunicipais do estado, que irá incluir a obrigatoriedade de ônibus movidos a tecnologias mais verdes em seu edital.

"O Governo do Estado está atento e comprometido em liderar essa transição com responsabilidade e visão de longo prazo. Com esse projeto piloto, não só estudamos alternativas para a licitação, como também abrimos caminho para uma nova geração de transporte público mais eficiente, limpa e sustentável ”, destacou o secretário de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

Eletromobilidade

O ônibus que inicia os testes nesta segunda-feira é um veículo monobloco AZURE A12BR 100% elétrico fabricado na China pela TEVX Higer. Com 12 metros de comprimento e equipado com ar-condicionado, o modelo se destaca pela operação silenciosa, ausência de emissões de poluentes e ainda conta com carregadores USB, Wi-Fi, painéis informativos em tempo real, além de total acessibilidade. O veículo será operado pela empresa Santo Antônio por um período inicial de 30 dias para circulação exclusiva na linha 417T.

A operação será acompanhada por técnicos do Detro-RJ e da Setram para coleta de dados que irão ajudar a desenhar os parâmetros do edital de concessão do transporte intermunicipal.

O teste dialoga diretamente com as discussões iniciadas no Fórum RJ Eletromobilidade, realizado em março do ano passado. O evento reuniu especialistas, fabricantes, operadores e representantes do setor público, para debater os caminhos de uma matriz energética mais limpa no transporte coletivo do estado.

“O fórum foi o pontapé para consolidarmos uma cultura de eletromobilidade no estado. Agora, com mais esse teste prático, damos continuidade ao compromisso assumido: conhecer na prática, planejar com base técnica e promover um transporte público mais sustentável. Essa é uma transformação que já começou”, finalizou o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias.