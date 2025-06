Homem é preso ao tentar se casar com menina de nove anos dentro da Disney Paris

A polícia francesa prendeu um homem britânico de 22 anos, suspeito de tentar se casar com uma menina de nove anos na Disney Paris no último sábado (21). Ele havia fechado o local para sediar, que aconteceria antes da abertura ao público. No entanto, quando os funcionários do parque viram a criança, chamaram a polícia e a cerimônia foi imediatamente cancelada. Quatro pessoas foram detidas.

“Após a identificação de importantes irregularidades”, destacou a administração do parque em nota, “as forças de segurança foram rapidamente acionadas e intervieram prontamente. Estamos cooperando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e, além disso, registramos uma queixa formal junto às autoridades competentes".

De acordo com o Ministério Público de Meaux, foram detidos o suposto noivo [britânico de 22 anos]; a mãe da menina [ucraniana de 41] e duas outras pessoas de nacionalidade letã, de 55 e 24 anos. Ainda não se sabe a motivação por trás do evento, mas os promotores trabalham com a hipótese de uma encenação. Segundo o comunicado oficial, o exame médico da menor não revelou sinais de violência ou coação.

“As investigações indicam que se tratava de uma encenação, com os convidados atuando como figurantes”, informou o Ministério Público. Apesar disso, as detenções do homem britânico e de uma das pessoas letãs foram prorrogadas por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro.

Uma fonte policial afirma que o suposto noivo alegou se tratar de um “tournage” [uma gravação], e que ele seria diretor de uma produtora audiovisual. Contudo, nenhuma das pessoas presentes no local foi informada sobre esta ação.

“Em nenhum momento se falou que seria uma gravação”, relatou um funcionário do parque presente na manhã do último sábado (21). “A gente achou mesmo que ia assistir a um casamento […] Todo mundo ficou chocado, ninguém esperava por isso. A Disneyland agiu muito bem. Cancelaram tudo assim que perceberam que a noiva era uma criança. A gente ficou estarrecido com o que viu", completou o funcionário que não teve a identidade divulgada.