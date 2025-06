Polícia Civil prende o maior ladrão de bancos no Rio de Janeiro

A investigação conduzida pela DRF permitiu o mapeamento da hierarquia do grupo, a identificação dos operadores logísticos e os vínculos com o tráfico local - Foto: Divulgação - PCERJ

A investigação conduzida pela DRF permitiu o mapeamento da hierarquia do grupo, a identificação dos operadores logísticos e os vínculos com o tráfico local - Foto: Divulgação - PCERJ

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) deflagraram, nesta segunda-feira (23/06), uma operação contra uma quadrilha de roubos a instituições bancárias e capturaram o maior ladrão de bancos do estado. As diligências para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão ocorrem no Complexo do Lins, na Zona Norte. A ação conta com o apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

O homem capturado é o líder da quadrilha, criminoso de alta periculosidade que acumula 19 anotações, incluindo roubo, furto, roubo de veículos e tentativa de homicídio. Investigado desde a menoridade, ele se tornou uma das mais recorrentes figuras do roubo a banco do Rio de Janeiro, sendo atualmente considerado um dos mais ativos e perigosos nesse tipo de delito.

Desde setembro de 2024, o homem foi identificado como autor de pelo menos quatro roubos a instituições bancárias. Em todos os casos, agiu com extrema violência e grave ameaça, utilizando arma de fogo. Ele, inclusive, subtraiu armamentos pertencentes aos vigilantes das agências bancárias.

Segundo apurado, o criminoso utiliza o Complexo do Lins, área explorada por facção criminosa, como reduto estratégico e base para articulação logística e ocultação do núcleo criminoso. A investigação conduzida pela DRF permitiu o mapeamento da hierarquia do grupo, a identificação dos operadores logísticos e os vínculos com o tráfico local.