Polícia Civil prende ambulante que aplicou golpe em turista estrangeiro na Praia de Copacabana

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam, neste sábado (21/06), um vendedor ambulante acusado de aplicar um golpe de mais de US$ 600 em um turista jamaicano. A prisão ocorreu na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

De acordo com os agentes, o turista foi abordado por dois vendedores de caipirinha enquanto caminhava pela orla. Na hora de pagar pelo produto, os vendedores alegaram falha na maquininha e induziram a vítima a realizar diversas tentativas de pagamento. Além das cobranças indevidas, que totalizavam US$ 500, o turista ainda pagou US$ 110 em espécie. O prejuízo estimado é de cerca de R$ 3,5 mil.

O turista procurou a delegacia imediatamente após o ocorrido. Os agentes realizaram buscas e localizaram um dos vendedores ainda na praia, com uma bandeja de bebidas na mão. Ele foi reconhecido pela vítima e preso em flagrante por furto qualificado.

Durante as diligências, os policiais identificaram o segundo envolvido, que possui diversas anotações criminais. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em preventiva, além da prisão preventiva do comparsa.