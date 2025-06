Acusado de gerenciar venda de crack do Jardim Gláucia, em Belford Roxo, é preso

Policiais do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 39º BPM (Belford Roxo), com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite da última quarta-feira (18), na Rua Esperança, no Jardim Gláucia, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, dois homens acusados de integrar a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e considerados de Alta Periculosidade pelo sistema carcerário: Darlan Carvalho Rodrigues, vulgo Siri, de 30 anos e Marlon Christian Fonseca Barreto, de 26.

Com o objetivo de coibir a prática de delitos previstos no Sistema Integrado de Metas (SIM), o Grupamento de Ações Táticas (GAT) em patrulhamento no Complexo de Santa Tereza, na Comunidade da Guacha, os policiais tiveram a atenção voltada para dois criminosos em uma motocicleta. Após a abordagem, policiais apreenderam com os traficantes, duas mochilas contendo os seguintes materiais entorpecentes: 266 pinos de cocaína; 85 trouxinhas de maconha; 20 sacolés de haxixe; 40 pedras de crack; 01 aparelho celular e uma motocicleta Honda/XRE; cor: preta; (produto de roubo).

Diante dos fatos, os dois presos e material apreendido, foram levados à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi constatado um Mandado de Prisão, contra Darlan, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), em aberto pela evasão do sistema prisional, desde 18 de outubro de 2023, após receber o direito do benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL), e não retornar ao presídio onde se encontrava acautelado. O outro preso, foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Os dois permaneceram presos e, posteriormente, foram conduzidos a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontram acautelados à disposição da Justiça.

Leia também:

Jovem tenta embarcar em voo com 2 kg de cocaína e é preso em aeroporto do Rio

Brasil perde disputa pelo bronze e termina o Mundial de judô com duas medalhas

Quem tiver informações sobre sobre a localização foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais de atendimento do Disque Denúncia do Rio:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido