Brasil perde disputa pelo bronze e termina o Mundial de judô com duas medalhas

O Brasil perdeu a disputa pela medalha de bronze de equipes mistas no Mundial de Judô, nesta sexta-feira (20), disputado em Budapeste, na Hungria.

O time brasileiro saiu da disputa pelo campeonato após perder da Alemanha, superou a França na repescagem e pegou o Japão no desafio derradeiro. Os lutadores brasileiros perderam as quatro primeiro lutas no Mundial.

Leonardo Gonçalves perdeu para Kanta Nakado, na categoria acima de 90 kg. Depois, Jéssica Lima foi superada por Momo Tamaoki, nos 57 kg.

Vinicius Ardina perdeu para Tatsuki Ishihara nos 73kg e a medalhista olímpica Rafaela Silva, foi derrota por Utana Terada, na categoria até 70 kg.

O Brasil encerrou sua participação no Mundial de Judô com apenas duas medalhas conquistadas. A prata de Daniel Cargnin e o bronze de Shirlen Nascimento.