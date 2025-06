Jovem tenta embarcar em voo com 2 kg de cocaína e é preso em aeroporto do Rio

brasileiro, que é natural de Curitiba, foi detido enquanto tentava entrar em um avião no Aeroporto do Galeão - Foto: Divulgação/Receita Federal

Um homem de 24 anos foi preso na noite desta quinta-feira (19) após ser flagrado tentando embarcar em um voo internacional com uma carga de cocaína presa a seu corpo. O brasileiro, que é natural de Curitiba, foi detido enquanto tentava entrar em um avião no Aeroporto do Galeão, no Rio, carregando cerca de 2 kg de pasta base de cocaína.

Segundo a equipe da Receita Federal, que atuou em operação conjunta com a Polícia Federal, uma análise do voo identificou o jovem como possível alvo de tráfico de drogas. Ele pretendia embarcar em um voo para Paris, na França, que tinha como destino final Madri, na Espanha.

Ele foi abordado pelos policiais, que encontraram a droga durante inspeção física. O homem foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de reclusão.

