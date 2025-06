Polícia prende criminoso apreende fuzil na Região dos Lagos

Policiais civis da 124ª DP (Saquarema), com apoio de policiais militares, prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (19), um dos criminosos mais violentos da Região dos Lagos. Após investigação, o bandido foi localizado em Jaconé, Saquarema. Ele é apontado como uma das lideranças da facção criminosa que atua na localidade. Na ação, foram apreendidos um fuzil, dezenas de munições e grande quantidade de drogas que estavam na posse do detido.

De acordo com os agentes, além da atuação de gerência no tráfico de drogas, ele atua como braço de guerra da quadrilha e é investigado por relação com criminosos do Pará. Há indícios da participação dele no recrutamento de cinco bandidos daquele estado para atuar na Região dos Lagos. Em dezembro do ano passado, tais indivíduos foram neutralizados em confronto com policiais civis em Saquarema.

Na ação desta quinta, após intenso trabalho de inteligência, investigação e monitoramento, os agentes capturaram o narcotraficante que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de uso restrito. Contra ele também foi cumprido mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

No fuzil apreendido com o preso havia inscrições fazendo alusão à facção criminosa e à cidade de atuação da quadrilha.