Posto de combustível é flagrado com “gato” de energia em Itaboraí

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada nesta terça-feira (17), em Itaboraí, na Região Metropolitana do estado, a Enel Rio identificou um "gato" de energia que alimentava um posto de combustível.

Ao chegar ao local, os técnicos da Enel, acompanhados de policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), constataram uma ligação direta na rede de alta tensão da distribuidora, prática que caracteriza o furto de energia elétrica.

No momento da inspeção, o gerente do estabelecimento estava no local e foi conduzido à Cidade da Polícia, sendo liberado após prestar depoimento.

O estabelecimento, que já acumulava dívidas com a distribuidora, havia sido alvo de corte de energia anteriormente. Após a inspeção, as irregularidades foram corrigidas pelos técnicos da Enel, e o local permaneceu sem energia elétrica.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.