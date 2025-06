Polícia prende envolvidos em tentativa de latrocínio contra policial civil em SG

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam, nesta quinta-feira (19/06), dois criminosos envolvidos na tentativa de latrocínio contra um policial civil. O crime foi praticado na última segunda (16/06), em São Gonçalo. As prisões ocorreram no bairro de Trindade.

De acordo com os agentes, os autores foram identificados a partir da análise de imagens de câmeras da região e de diligências realizadas pelo Setor de Inteligência. De acordo com as investigações, um dos presos foi quem disparou contra o agente, enquanto o segundo foi responsável por esconder uma das motos utilizadas na ação criminosa.

Durante a operação, os policiais localizaram um dos envolvidos e cumpriram o mandado de prisão temporária. O segundo criminoso, ao perceber a presença das forças de segurança, tentou fugir atirando contra os agentes, mas foi ferido e preso. O criminoso foi socorrido e permanece sob custódia em uma unidade hospitalar.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, celulares e motocicletas. A equipe também encontrou roupas semelhantes às usadas pelos criminosos no dia do ataque ao policial. As investigações prosseguem para identificar e capturar os demais envolvidos no delito.