Governador em exercício visita as obras do MUVI na manhã desta quinta-feira (19), em SG

Equipe do governo do Estado e lideranças políticas visitam trecho em obras do projeto de Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) - Foto: Enzo Britto

Na manhã desta quinta-feira (19), Rodrigo Bacellar (União), governador em exercício, visitou a cidade de São Gonçalo para acompanhar o avanço das obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) - corredor viário de 18 quilômetros que se estende de Neves a Guaxindiba.

Em uma caminhada pela Avenida Presidente Kennedy, no Centro da cidade, o governador esteve ao lado do prefeito Capitão Nelson (PL), do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas (PL), do deputado federal Altineu Côrtes (PL) e do vereador Rodrigo Duarte (PL), além de outros políticos gonçalenses, para celebrar a obra à qual tem se dedicado a apoiar.

Governador em exercício reforça compromisso do Estado com a conclusão do corredor viário que liga Neves a Guaxindiba | Foto: Enzo Britto

"É uma honra estar aqui e ver essa obra. Posso dizer que o compromisso do estado é continuar apoiando até o final e tenho certeza que voltarei aqui com o governador Cláudio Castro para cortar essa fita ao lado de vocês. Parabéns São Gonçalo, parabéns prefeito", disse Rodrigo Bacellar (União).

O Secretário de Estado das Cidades Douglas Ruas (PL), também fez questão de agradecer o apoio do governo do estado.

"Estamos aqui acompanhando o avanço da obra do MUVI, esse projeto multicanalitário, com 18 km de extensão, que atende aos usuários do transporte público, além dos automóveis, caminhões, pedestres e ciclistas. Gostaria de agradecer ao Rodrigo Bacellar, que, enquanto presidente da Alerj, usou todos os instrumentos legislativos que pôde para auxiliar no avanço dessas obras", afirmou.

Durante caminhada pelo Centro, Bacellar celebra avanço das obras e promete retorno à cidade para inauguração do projeto | Foto: Enzo Britto

"Ele colocou o dedo aqui e brigou pelos recursos dessa obra, só chegamos aqui pela ajuda dele, que colocou orçamento para que essa obra fosse realizada", completou o Deputado Federal Altineu Côrtes (PL).

Ainda durante a caminhada, em um momento de agradecimento enquanto cumprimentavam moradores, o prefeito Capitão Nelson (PL) também aproveitou para enaltecer as obras do MUVI diante da parceria com o governo do Rio.

"Gostaria de agradecer a todos que fazem parte dessa transformação da cidade de São Gonçalo. Só tenho a agradecer ao Rodrigo Bacellar por tudo que ele vem fazendo, porque isso aqui é uma obra que vai transformar nossa cidade, que vai ser uma antes e uma depois do MUVI", disse o prefeito.

Prefeito Capitão Nelson destaca parceria com o governo estadual nas obras que prometem transformar a mobilidade urbana de São Gonçalo | Foto: Enzo Britto

Logo após a caminhada, os políticos seguiram em direção à tradicional confecção do tapete de Corpus Christi de São Gonçalo, o maior da América Latina, para acompanhar a atividade dos voluntários.