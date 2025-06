Homem é preso acusado de aplicar golpes em contratos de financiamento de veículos

Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta quarta-feira (18/06), um homem por aplicar golpes fraudando contratos de financiamento de veículos. O autor teria dado um prejuízo de cerca de R$ 800 mil às vítimas. Ele foi localizado em sua casa, no bairro Vista Alegre, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, o criminoso se apresentava como vendedor de veículos e, após conquistar a confiança das vítimas, coletava seus documentos, biometria e assinaturas digitais. Em seguida, ele realizava múltiplos financiamentos de automóveis, sem o consentimento das vítimas. Posteriormente, ele vendia os veículos a terceiros, gerando duplo lucro ilícito: primeiro com o valor financiado pelo banco, segundo com a venda informal dos carros a terceiros.

O autor possui pelo menos 40 registros, sendo 35 por estelionato. Contra ele, foi cumprido, nesta quarta, mandado de prisão preventiva.