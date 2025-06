Vasco faz nova oferta por Léo Jardim e avança para renovação

O Vasco realizou uma nova oferta para o staff do goleiro Léo Jardim e conseguiu avançar nas conversas para a renovação de contrato do camisa 1. O presidente Pedrinho e o CEO da SAF do clube Carlos Amodeo se encontraram com o empresário do jogador recentemente e avançaram nas negociações.

Agora, o clube carioca se aproximou dos valores pedidos pelo representante de Léo Jardim, o empresário Paulo Pitombeira.

A chegada de Admar Lopes ao Cruzmaltino também é vista como um trunfo nas conversas finais pela renovação. O dirigente trabalhou com Jardim no Lille, da França, entre 2019 e 2020. A negociação está avançada, e há o otimismo dos dois lados para que o acerto seja consolidado.

Leia também:

▶ Polícia Civil prende primeiro envolvido no assassinato de PM em Guapimirim

▶ FICCO/RJ cumpre mandados contra suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa

Há meses negociando, esse é o primeiro momento em que há de fato uma aproximação entre ambas as partes. Léo Jardim tem contrato com o Vasco até dezembro deste ano, o que signigica que ele pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe. O clube entende que poderá ativar a cláusula de extensão automática até dezembro de 2026 quando o goleiro disputar 50% dos jogos nesta temporada, o que está perto de acontecer.

Se o acordo for selado, Léo Jardim deve renovar com o Vasco até 2030. Ele é titular absoluto desde sua chegada ao clube, no início de 2023. Ele esteve em campo em 138 jogos dos 143 possíveis do Cruzmaltino neste período.