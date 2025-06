Em entrevista, Jorginho diz que vê o Flamengo capaz de competir contra clubes ingleses

O Flamengo encara o Chelsea, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, na sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília). O jogo marca o reencontro de Jorginho, recém-chegado ao clube, contra o clube inglês que ele defendeu por quase cinco temporadas.

O volante conhece bem o adversário e projeta um confronto bem equilibrado nos Estados Unidos. Para ele, o Rubro-Negro não pode abrir mão do seu modelo de jogo para conseguir um resultado positivo.

"O Flamengo tem que ser sempre o Flamengo pela grandeza do clube e pelo potencial da equipe. Tem que jogar da maneira que vem jogando, e os jogadores se sentirem à vontade para fazer o que vêm fazendo com confiança, que é o que está dando certo. Tem que continuar nesse caminho."

"Acredito que temos chances de ganhar, confiando no nosso elenco e no trabalho que a gente vem fazendo. É jogar nosso futebol, o que a gente sabe, o que o Flamengo vem jogando até hoje. Tem jogo. Vamos ver o que acontece. É um ponto de interrogação, todo mundo está ansioso para ver. Normalmente, equipes brasileiras não atuam contra europeus. Vejo o Flamengo competindo", completou Jorginho.

No final da entrevista, Jorginho revelou que pediu para tirar uma foto com Zico, maior ídolo da história do Flamengo e embaixador do clube na competição da Fifa.

"O Zico estava ali almoçando, não queria incomodar. O pessoal já tinha saído da mesa, falei: "Vou pedir para tirar uma foto com o Zico, tá maluco? A lenda". Família toda fanática e fã. Pedi, ele foi super simpático. Tiramos a foto, nem acreditei, aí o filho dele levantou e pediu para tirar uma foto comigo, eu abracei ele e abracei o Zico também, aí ele falou pro Zico: "Não, tu sai". Como assim? O Zico sair da foto, não é possível que isso está acontecendo (risos)."

Jorginho estreou pelo Flamengo na última segunda-feira. O volante se mostrou adaptado e foi um dos destaques do time na vitória por 2x0 sobre o Espérance, dando assistência para o segundo gol rubro-negro, marcado por Luiz Araújo.