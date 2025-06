Polícia Civil prende em São Paulo chinês autor de feminicídio na Zona Norte do Rio

Uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com a Polícia Civil de São Paulo resultou na captura do autor do feminicídio de Marcelle Julia Araujo da Silva. O homem, de nacionalidade chinesa, foi capturado nesta segunda-feira (16/06), em Carapicuíba, na Grande São Paulo, após troca de informações entre as duas instituições.

O corpo da vítima, uma jovem de 18 anos, foi encontrado no sábado (14/06), em uma residência, na comunidade Beira Rio, no bairro da Pavuna, Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, ela estava desaparecida desde a madrugada de quinta-feira (12/06). O cadáver foi encontrado em uma casa desocupada, enrolado em uma lona azul e parcialmente devorado por cães. O imóvel pertence ao principal suspeito, um homem de ascendência chinesa, que fugiu do local.

Imagens de câmeras de segurança registraram a vítima chegando ao imóvel de bicicleta e, horas depois, o homem saindo com um carrinho coberto por uma lona semelhante à que envolvia o corpo.

Desde a localização do corpo, o autor vinha sendo procurado. As equipes da DHC realizaram diversas diligências e conseguiram apurar que ele tinha se deslocado para o estado de São Paulo. Imediatamente, a Polícia Civil paulista foi contactada para auxiliar na captura.