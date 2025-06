Águas do Rio e Senac RJ oferecem mais de 150 vagas gratuitas em cursos para moradores de SG e Itaboraí

O objetivo do projeto é inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho - Foto: Divulgação/Eny Miranda

O objetivo do projeto é inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho - Foto: Divulgação/Eny Miranda

Uma iniciativa da Águas do Rio em parceria com o Senac RJ oferece 157 vagas para cursos gratuitos, nas áreas de Beleza e Gestão e Negócios para moradores de São Gonçalo e Itaboraí. As aulas serão realizadas a partir de 4 de agosto na unidade Senac RJ de Niterói. As pré-inscrições para as turmas do 2º semestre encerram em 13 de julho.

A parceria entre as duas entidades formou 220 alunos no último ano. O objetivo do projeto é inserir pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho, promovendo formação profissional, visando a inclusão social, geração de renda e empregabilidade.

Os interessados podem optar entre os cursos de Penteados e Maquiagem, Excelência no Atendimento ao Cliente, Depilação e Primeiros Passos para Empreender. Para participar os candidatos devem ser maiores de 18 anos, moradores de regiões atendidas pela Águas do Rio e ter, no mínimo, até o 5º ano do Ensino Fundamental completo. As pré-inscrições devem ser feitas através deste link.

Serviço:

Águas do Rio e Senac RJ oferecem mais de 150 vagas gratuitas de capacitação profissional para moradores de São Gonçalo e Itaboraí

- Pré-inscrições: até 13/07/2025 através deste link.

SENAC NITERÓI (para atender moradores de São Gonçalo e Itaboraí)

- Cursos:

. Depilação: Início: 04/08/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h

. Penteados e Maquiagem: Início: 11/08/2025 | 2ª e 4ª | 08h às 12h

. Excelência no atendimento ao cliente: Início: 01/09/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h

. Penteados e Maquiagem: Início: 08/09/2025 | 2ª e 4ª | 13h às 17h

. Primeiros Passos para Empreender: Início: 06/10/2025 | 2ª, 4ª e 6ª | 13h às 17h