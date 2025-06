Polícia Civil prende cuidadora de idosos acusada de tentativa de homicídio em Itaboraí

Policiais civis da 9ª DP (Catete) prenderam, nesta segunda-feira (16/06), uma cuidadora que tentou matar o filho de uma idosa. Ela foi capturada em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os agentes, a autora trabalhava como cuidadora de idosos em uma residência e administrava os recursos financeiros de uma senhora. A vítima, filho desta senhora, após saber que a mãe estava com feridas e sendo mal-cuidada, fez um registro por maus-tratos contra a mulher.

Leia também:

Comitiva de políticos brasileiros deixa Israel e chega à Jordânia pela fronteira terrestre

Acordo entre a Prefeitura do Rio e a Lamsa reduz pedágio da Linha Amarela para R$ 3,80

Segundo apurado nas investigações, a autora, ao saber do registro policial, contratou um matador de aluguel para assassinar a vítima e contou toda a situação para uma outra profissional, que havia sido contratada para ajudar nos cuidados com a senhora aos fins de semana. Assustada com as circunstâncias, a nova funcionária expôs a situação para a vítima, que foi até a delegacia relatar o caso.

Durante as diligências, os policiais foram até a residência da criminosa, onde encontraram e apreenderam cinco aparelhos celulares, televisões de última geração, eletrodomésticos e o cartão de crédito da senhora. As investigações apontaram, ainda, que a autora já vinha subtraindo recursos financeiros da mãe da vítima há um tempo e que todos os produtos foram comprados com o seu dinheiro.

Na ação desta segunda, foram cumpridos pelos policiais civis mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra a autora. Ela vai responder pelo crime de tentativa de homicídio.