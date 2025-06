Comitiva de políticos brasileiros deixa Israel e chega à Jordânia pela fronteira terrestre

Foi confirmado, na manhã desta segunda-feira (16), por meio da Confederação Nacional de Municípios, que uma comitiva de políticos brasileiros deixou Israel e chegou em segurança à Jordânia, após a escalada do conflito na região de Israel.

Leia mais: Natural de São Gonçalo, prefeito de Macaé segue refugiado em Israel e cobra apoio da Embaixada Brasileira

Ainda de acordo com as informações divulgadas, o grupo ultrapassou a fronteira terrestre entre os dois países de ônibus. A previsão é que eles embarquem rumo ao Brasil em um jato particular, organizado por Cícero Lucena (PP), prefeito de João Pessoa (PB).

Entre os políticos que fazem parte da comitiva que chegou à Jordânia, estão Gilson Chagas, secretário de Segurança Pública de Niterói; Welberth Porto, prefeito de Macaé; e Flavio Guimarães Bittencourt do Valle, vereador do Rio de Janeiro.

Leia também

Acordo entre a Prefeitura do Rio e a Lamsa reduz pedágio da Linha Amarela para R$ 3,80

Lula vai ao Canadá para cúpula do G7, que tratará da segurança energética



Confira a lista completa com os integrantes da comitiva:

. Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

. Cícero Lucena – prefeito de João Pessoa (PB)

. Welberth Porto – prefeito de Macaé (RJ)

. Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

. Claudia da Silva – vice-prefeita de Goiânia (GO)

. Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

. Márcio Lobato Rodrigues – Secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

. Davi de Mattos Carreiro – chefe executivo do Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro (Civitas)

. Gilson Chagas – secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

. Francisco Vagner Gutemberg de Araújo – secretário de Planejamento de Natal (RN)

. Flavio Guimarães Bittencourt do Valle – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

. Francisco Nélio – tesoureiro da Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Mais cedo, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, explicou que o grupo era formado, até a noite de domingo (15), por 13 pessoas. Porém, um dos passageiros teria desistido em razão do risco de bombardeios no trajeto.

De acordo com o senador Carlos Viana, ao todo, ao menos 47 representantes brasileiros estão em solo israelense e o ritmo, da retirada vai depender da escalada das tensões na região

O secretário de Planejamento de Natal (RN), Francisco Vagner Araújo, afirmou em entrevista ao g1 que, dos 18 integrantes deste grupo de gestores municipais, 12 decidiram fazer a viagem.

"Fomos o primeiro grupo a sair. Alguns brasileiros e os de outros países que estavam com a gente preferiram ficar por receio de fazer esse percurso até a fronteira diante de algum risco de incidentes. Dos 18 brasileiros, viemos 12 [...] Desde o início vimos que tinha movimento nas estradas com caminhões e outros carros, e não tivemos qualquer problema", relatou Francisco Vagner.

Políticos brasileiras em Israel

Na noite da última sexta-feira (13), a Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal fez um levantamento de todas as autoridades brasileiras que estavam em zona de guerra e esperam por uma saída para conseguir voltar para o Brasil.

A comissão, presidida pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS), ainda fez uma solicitação de apoio às Forças Aérea Brasileira (FAB), para repatriar esses brasileiros que estão em território israelense, segundo divulgou o blog do Valdo Cruz, do g1.

Entre eles, estão:

Prefeitos e vice-prefeitos

. Álvaro Damião Vieira da Paz – prefeito de Belo Horizonte (MG)

. Cícero de Lucena Filho – prefeito de João Pessoa (PB)

. Welberth Porto de Rezende – prefeito de Macaé (RJ)

. Johnny Maycon – prefeito de Nova Friburgo (RJ)

. Janete Aparecida Silva Oliveira – vice-prefeita de Divinópolis (MG)

. Maryanne Terezinha Mattos – vice-prefeita e secretária de Segurança Pública de Florianópolis (SC)

. Cláudia da Silva Lira – vice-prefeita de Goiânia (GO)

. Vanderlei Pelizer Pereira – vice-prefeito de Uberlândia (MG)

Secretários municipais e representantes locais

. Dilermando Garcia Ribeiro Júnior – secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju (SE)

. Márcio Lobato Rodrigues – secretário municipal de Segurança Pública de Belo Horizonte (MG)

. Paulo Rogério Rigo – secretário de Proteção Civil de Joinville (SC)

. Francisco Vagner Gutemberg de Araújo – secretário de Planejamento de Natal (RN)

. Gilson Chagas e Silva Filho – secretário de Segurança Pública de Niterói (RJ)

. Alexandre Augusto Aragon – secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre (RS)

. Verônica Pereira Pires – secretária de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais de São Luís (MA)

. Flavio Guimarães Bittencourt do Valle – vereador do Rio de Janeiro (RJ)

. Davi de Mattos Carreiro – chefe executivo do CIVITAS (Centro de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Segurança Pública do Rio de Janeiro)

. Francisco Nélio Aguiar da Silva – presidente da FAMEP, ex-prefeito de Santarém e secretário regional de Governo para o Baixo Amazonas (PA)

Distrito Federal

. Marco Antônio Costa Júnior – secretário de Ciência e Tecnologia

. Ana Paula Soares Marra – secretária de Desenvolvimento Social

. Thiago Frederico de Souza Costa – secretário-executivo Institucional e de Políticas de Segurança Pública

. Rafael Borges Bueno – secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

. Denise Figueiredo Passos – acompanhante da primeira-dama

. Angela Maria Ferreira Lima – acompanhante da primeira-dama (A primeira-dama do DF deixou Israel antes da escalada do conflito)

Goiás

. Pedro Leonardo de Paula Rezende – secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

. Rasível dos Reis Santos Júnior – secretário estadual de Saúde

. Keila Edna Pereira Santos – esposa do secretário Rasível

Mato Grosso do Sul

. Ricardo José Senna – secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação

. Christinne Maymone – secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde

. Marcos Espíndola de Freitas – coordenador de Tecnologia da Informação da Secretaria de Saúde

Rondônia

. Marcos Rocha – governador

. Augusto Leonel de Souza Marques – secretário de Integração

. Valdemir Carlos de Góes – secretário-chefe da Casa Militar

. Maricleide Lima da Fonseca – chefe de Agenda do Governador

. Rute Carvalho Silva Pedrosa – chefe de Gabinete do Governador

. Renan Fernandes Barreto – chefe de Mídias do Governador

Consórcio Brasil Central

. José Eduardo Pereira Filho – secretário-executivo

. Renata Zuquim – diretora de Relações Internacionais e Parcerias

. Bruno Watanabe – diretor de Projetos

. Fabrício Oliveira – assessor de comunicação

. Ana Luisa Farias – analista internacional

Ataques na região

Os ataques de Israel ao Irã começaram na última sexta-feira (13), noite de quinta-feira (12) pelo horário de Brasília. Os dois principais líderes militares do país foram mortos.

Em retaliação, o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel, ferindo dezenas de pessoas.

Os ataques entre os países continuam nesta segunda-feira (16). Explosões foram registradas em Tel Aviv e Jerusalém.

O Ministério da Saúde do Irã informou que 224 pessoas morreram no país desde o início do conflito; Israel registra 22 mortos até o momento.