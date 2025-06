Tiroteio assusta moradores do Centro de Niterói durante a madrugada

A Polícia Militar informou que não houve acionamento do 12º BPM (Niterói), para a ocorrência - Foto: Divulgação

A Polícia Militar informou que não houve acionamento do 12º BPM (Niterói), para a ocorrência - Foto: Divulgação

Moradores de Niterói relataram uma intensa troca de tiros na madrugada desta segunda-feira (16), próximo à comunidade do Sabão, no Centro. Os residentes dessa localidade, que tiveram a noite de sono impactada, ficaram apavorados com a ação criminosa.

Não se sabe ao certo de qual localidade os disparos partiram, pois alguns moradores alegam que vieram da direção da comunidade do Sabão, enquanto outros apontam para a comunidade Boa Vista. De acordo com informações, os tiros teriam sido causados por um confronto entre facções rivais.



A Polícia Militar informou que não houve acionamento do 12º BPM (Niterói), responsável pela região, para atender a ocorrência.

Outro casos de trocas de tiros na Comunidade Boa Vista

No início deste mês, a comunidade Boa Vista registrou uma intensa troca de tiros entre organizações criminosas rivais, que se estendeu por três dias.



Depois de um intenso tiroteio, um homem foi encontrado morto, no dia 7 deste mês. Durante um desses confrontos, a Polícia Militar precisou intervir, ocupando o acesso à comunidade com viaturas e policiais, com o objetivo de frear os avanços das facções criminosas.