Morador da Zona Sul do Rio encontra macaco dentro da geladeira

Um morador do bairro Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, encontrou um macaco dentro da geladeira de sua casa. Além de entrar no refrigerador, o animal ainda revirou a comida e quebrou potes que estavam no interior do eletrodoméstico.

O estudante, que mora no imóvel, contou, em entrevista à TV Globo, que é normal que os animais tentem entrar em sua casa, que é perto da mata, para pegar alimentos.

"Eu estava estudando. Aí, eu ouvi um barulho de bateção e quebra-quebra na cozinha. Na hora que eu abri a geladeira, estava com o celular na mão, nem prestando tanta atenção. Mas tinha um macaco-prego grandão na geladeira”, contou Benjamin.

Na hora que foi descoberto, o macaco se assustou e chegou a quebrar o sensor da geladeira.

“Na hora, eu fechei a geladeira. Nem acreditava no que tinha visto. No final, eu só fechei todas as portas de casa, abri as janelas, abri a porta da geladeira e saí correndo. Aí, o bicho saiu. Direto eles vêm aqui em casa para roubar comida, roubar alguma coisa. Mas entrar na geladeira foi a primeira vez", disse o morador.