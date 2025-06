Escritora de São Gonçalo lança obra de superação com outros 36 autores na Bienal de 2025

A escritora de São Gonçalo, Gibsa Furlan, de 51 anos, lançou, na Bienal do Livro de 2025, o livro A Jornada dos Heróis Implacáveis, Volume 7, do qual foi uma das coautoras ao lado de outros 36 escritores. A obra, publicada pela Editora Novos Autores do Brasil, é classificada como de autoajuda e reúne histórias de superação de cada autor, com o objetivo de inspirar os leitores a não desistirem de seus sonhos diante das adversidades da vida.

Além de advogada, Gibsa Furlan, que atualmente reside em Maricá, também atua como pedagoga, psicopedagoga e palestrante com foco em Direito Digital e Educação Digital. Agora, consolida-se como escritora de obras de autoajuda.



Leia também:

Lula vai ao Canadá para cúpula do G7, que tratará da segurança energética

Turista quebra cadeira "Van Gogh" coberta por cristais Swarovski

“Não obstante a minha vida de estudos, criação de textos para orientar pessoas no que concerne a questões próprias do ser humano, bem como de questões relacionadas à minha formação acadêmica, foi a primeira vez que um texto gerado por mim foi publicado dessa forma. Recebi o convite para participar desse lindo Projeto por meio da minha amiga e fundadora do Instituto Lidere, Saionara Menezes. O livro apresenta histórias de pessoas comuns, como eu, que em algum momento da vida enfrentaram as dificuldades e não desistiram de sonhar. São capítulos que inspiram e encorajam pessoas”, contou a escritora Gibsa.

Escritora Gibsa Furlan | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A autora ainda conta um pouco de seu capítulo, onde teve espaço para expressar sua experiência na carreira profissional, ressaltando também a importância e contribuição do ‘Café Com Formação’, promovido pelo Instituto Lidere, que oferece cursos, palestras e capacitação em gestão e liderança. Mas, sobretudo, ressaltando que, independentemente das adversidades, não devemos abandonar nossos sonhos. O livro é uma reflexão que contribui para gerenciar a saúde mental nesses tempos de tanta conexão e incertezas.

“No meu capítulo, além de imprimir um pouco da minha essência e trazer o desafio que enfrentei para uma mudança de rumos na seara profissional, foi pedido para eu comentar o impacto do Café Com Formação, evento realizado frequentemente pelo Instituto Lidere, na vida dos empreendedores, evidenciando a minha percepção acerca do referido evento. Cinco coautores do nosso livro se remetem ao Café Com Formação. Estou honrada e feliz por ter sido selecionada para integrar uma obra tão necessária nos tempos modernos, uma vez que a sociedade conectada traz benefícios e também pontos de atenção para todos, e A Jornada dos Heróis Implacáveis contribui para reforçar que todo mundo é capaz de vencer”, explicou a autora.

Sob supervisão de Marcela Freitas