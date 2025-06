Polícia Civil prende "Bob do Caju", um dos principais líderes do tráfico na Zona Norte do Rio

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (16), Luiz Alberto Santos de Moura, de 41 anos, conhecido como “Bob do Caju”, um dos principais líderes do tráfico de drogas no Complexo do Caju, Zona Norte do Rio, e integrante de alto escalão da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), sob coordenação do delegado titular Fábio Asty e do delegado assistente Luiz Eduardo Moura no âmbito da Operação Torniquete.

Segundo a Polícia, após trabalho de inteligência e monitoramento, "Bob do Caju" foi localizado e capturado sem resistência na comunidade Parque Alegria, uma das áreas mais controladas pelo tráfico no Caju.

Ainda de acordo com as investigações da Polícia Civil, ele comandava uma sofisticada rede de roubos de carga com foco nas saídas do Complexo Portuário do Rio, vizinho ao Complexo do Caju. As ordens partiam de Bob, de dentro da comunidade, que determinava quais veículos seriam atacados, para onde as cargas seriam levadas e como os lucros seriam divididos entre os integrantes da facção.

Com mais de 20 anotações e mais de 40 anos de condenações acumuladas, "Bob do Caju" é considerado um dos nomes mais perigosos do tráfico carioca. Ele já havia sido preso em 2017, também pela Polícia Civil, e havia deixado o sistema prisional há pouco mais de um ano.

Ainda em 2017, foi apontado como um dos responsáveis por incentivar a guerra de facções na Rocinha, ao apoiar militarmente o traficante "Nem da Rocinha" contra o avanço do Comando Vermelho, liderado à época por "Rogério 157".

O criminoso foi novamente encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.