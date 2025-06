Alex Sandro volta aos treinos no Flamengo e renova otimismo para estreia na Copa de Clubes

Alex Sandro treina e pode estar presente na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Alex Sandro treina e pode estar presente na estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O lateral-esquerdo Alex Sandro voltou a participar dos treinos com o restante do grupo e renovou as esperanças da comissão técnica do Flamengo em poder contar com o atleta para a estreia da Copa do Mundo de Clubes, nesta segunda (16).

O jogador esteve fora da atividade de sábado (14) e voltou a campo neste domingo (15). Ele fez uma atividade à parte com a preparação física e em seguida se juntou aos companheiros no campo.

Este foi o segundo trabalho realizado pelo jogador com o restante do grupo, após controle de carga, por ter sido titular nas partidas da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



Com a volta de Alex Sandro, o Flamengo terá quase força máxima. A ausência de De La Cruz já está confirmada, e o uruguaio se prepara para a partida da segunda rodada, contra o Chelsea, da Inglaterra.

O Flamengo encara o Espérance nesta segunda-feira (16), às 22h (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Antes, às 16h, Chelsea e Los Angeles FC abrem o Grupo D, em duelo que acontece em Atlanta.