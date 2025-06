São Gonçalo faz ação no Junho Violeta em defesa dos idosos

Os idosos e seus parentes que frequentam o Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, vão ter uma programação especial no dia 27 de junho - Foto: Divulgação

Os idosos e seus parentes que frequentam o Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, vão ter uma programação especial no dia 27 de junho - Foto: Divulgação

Os idosos e seus parentes que frequentam o Espaço Avançado de Atenção Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, vão ter uma programação especial no dia 27 de junho, a partir das 14h. Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Violência Contra as Pessoas Idosas, lembrado neste 15 de junho, a unidade vai oferecer palestras, dinâmicas de grupo e confraternização.

“Constantemente, lembramos e orientamos os idosos sobre os seus direitos e sobre o que é considerado violência e quais os seus tipos. Nesse mês de junho, quando acontece a Campanha Junho Violeta, as ações são intensificadas e sempre fazemos encontros com os usuários do Espaço Avançado”, contou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa, Maria Liduina da Silveira.

A Campanha Junho Violeta serve para alertar a população sobre os cuidados e a atenção necessária com as pessoas idosas, que são mais vulneráveis. Os servidores que trabalham com os idosos são capacitados para identificar com mais facilidade aqueles que são vítimas de qualquer tipo de violência.

“Quando identificamos, nós orientamos, notificamos aos órgãos competentes e fazemos os encaminhamentos necessários. Todas as unidades de saúde estão preparadas para receber as denúncias. Fiquem atentos aos sinais e não deixem um idoso ser vítima de qualquer tipo de violência. Eles merecem muito respeito, amor e consideração nos últimos anos de vida”, finalizou a coordenadora.

Tipos de violência

Violência Física: uso da força física para obrigar os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte.

Violência Psicológica: agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social.

Negligência: recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis, familiares ou instituições.

Violência Institucional: trata-se de qualquer tipo de violência exercida dentro do ambiente institucional (público ou privado: instituições de longa permanência (Ilpis), hospitais, bancos e outros) praticada contra a pessoa idosa. A proibição ou negativa de atender a pessoa idosa que esteja necessitando de cuidados de saúde é crime.

Abuso financeiro: consiste na exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou o uso não consentido por eles de seus recursos financeiros e patrimoniais.

Violência patrimonial: qualquer prática ilícita que comprometa o patrimônio do idoso, como forçá-lo a assinar um documento sem lhe ser explicado para que fins é destinado, alterações em seu testamento, procuração ou ultrapassar os poderes de mandato, antecipação de herança ou venda de bens móveis e imóveis sem o consentimento espontâneo do idoso, falsificações de assinatura, etc.

Violência sexual: ato sexual com pessoas idosas. Esses abusos são sob coação com violência física ou ameaças.

Discriminação: comportamentos discriminatórios, ofensivos, desrespeitosos em relação à condição física característica de uma pessoa idosa, desvalorizando e inferiorizando-a simplesmente por sua condição.