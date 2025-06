Chegada de Arias aos EUA faz o Fluminense ter elenco completo para estreia na Copa do Mundo de Clubes

Arias já está com o restante do elenco do Fluminense nos Estados Unidos - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Arias já está com o restante do elenco do Fluminense nos Estados Unidos - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O meia-atacante Jhon Arias já está em solo norte-americano para reforçar o Fluminense para a Copa do Mundo de Clubes. O colombiano estava descansando após defender sua seleção na última Data Fifa.

O jogador agora está à disposição de Renato Gaúcho para a estreia do Tricolor diante do Borussia Dortmund, da Alemanha, na próxima terça-feira (17). Arias esteve em campo pela Colômbia nas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026.

A comissão técnica do Flu optou por dar três dias de folga para Arias, o liberando para se juntar ao elenco somente no último sábado (14). A previsão é que ele siga normalmente com o restante da delegação para Nova Jersey, palco da estreia do clube carioca.

Com três gols e impressionantes 12 assistências em 28 jogos, Arias é novamente um dos principais jogadores do Fluminense na temporada e titular absoluto de Renato. A presença nos próximos treinamentos devem confirmar a presença do colombiano diante dos alemães.

O Fluminense encara o Borussia Dortmund na próxima terça-feira (17), às 13h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. No mesmo dia, às 19h, Ulsan HD e Mamelodi Sundowns completam a rodada de abertura do Grupo F, em Orlando.