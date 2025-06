Polícia pede informações sobre o autor do homicídio contra policial militar do BOPE

O Disque Denúncia (2253-1177) divulga, neste sábado (14), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial do Núcleo de Morte de Agentes de Segurança da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Diego Carneiro Gomes, de 35 anos. Ele é o autor do homicídio praticado contra o policial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Otávio de Almeida Justa, conhecido como “Caveira 153”, de 47 anos.

O fato ocorreu por volta das 18h, na Estrada da Cancela Preta, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, no sábado, dia 07 de junho de 2025, e foi reconhecido por testemunhas. O crime ocorreu após um acidente de trânsito, quando as motocicletas que a vítima e autor conduziam colidiram. Uma discussão entre ambos se iniciou, e ambos passaram às vias de fato, com a situação sendo apaziguada.

Depois disso, não conformado com que aconteceu, Diego prometeu que iria voltar. Em seguida ele se dirigiu à casa em que morava com pai, pegou uma arma e retornou ao local, indo em direção ao policial, e sem qualquer chance de defesa para a vítima, efetuou um disparo, que veio atingir a barriga do policial, que não resistiu aos ferimentos e morreu em seguida.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial da DHC, representou pela prisão do acusado no dia seguinte ao fato, o que foi deferido pelo Plantão Judiciário/TJRJ, com pedido de prisão temporária, pelo crime de Homicídio Qualificado. O investigado segundo o processo, teria envolvimento, atualmente, com tráfico de drogas, e possuía anotações criminais pelos crimes de: tráfico de drogas, violência doméstica, receptação, associação para o tráfico.

Cabe ressaltar ainda, que pelo sistema penitenciário, ele é classificado com de “Alta Periculosidade”, já tendo diversas passagens pelo sistema carcerário, com ingressos e reingressos, entre os anos de 2012 a 2024 e, uma evasão em 2016, após receber benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL). Em setembro de 2024, ele recebeu um “Alvará de Soltura”, após cumprir pena pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Diversas diligências foram e estão sendo realizadas, contudo o investigado permanece foragido.

