CIEE abre 17,5 mil vagas de estágio no Brasil

O período de junho e julho representa um momento de descanso para grande parte dos estudantes brasileiros. Mas, aos que buscam uma inserção no mundo do trabalho, o momento é oportuno porque muitos contratos de estágio chegam ao fim e muitos estudantes se formam em seus cursos e precisam encerrar suas atividades.

Dentro deste cenário, o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade da América Latina, projeta a abertura de cerca de 17,5 mil vagas de estágio em todo o País. Somente no estado de São Paulo são 9.482 oportunidades de estágio, 3.534 delas na capital. A região Nordeste é a segunda maior em número de oportunidades, contabilizando 4.031 vagas de estágio, seguida da região Norte com 1.383. No período de junho e julho, o Centro-Oeste contará com 954 oportunidades e o Distrito Federal com 1.043. O CIEE/ES traz 353 oportunidades de estágio no período.

As milhares de vagas abrangem as mais variadas áreas de estudo e os cursos com maior número de oportunidades de estágio em ensino superior são Direito, Pedagogia e Administração.

Para estagiar é preciso estar matriculado em um curso de ensino médio, técnico ou superior e o valor de bolsa-auxílio não é determinado pelo salário mínimo, mas sim, regida pelas práticas estabelecidas nas empresas e atrelada à média regional e semestre da graduação. Os benefícios também variam de acordo com cada empresa ou órgão público e podem incluir Convênio Médico, Vale Refeição, Seguro de Vida, entre outros.

A superintendente Nacional de Operações e Atendimento do CIEE, Mônica Vargas, reforça a importância do período: “As férias do meio do ano representam uma janela de oportunidades super relevante aos que buscam se inserir no mercado de trabalho. O estágio é a porta de entrada que permite aos estudantes vivenciar na prática o que absorvem de conteúdo teórico em sala”, aponta.

Para se candidatar às vagas e processos seletivos, é preciso se cadastrar no Portal CIEE através do endereço ciee.online. Importante se atentar a todos os campos de preenchimento das informações, como curso de formação, CEP, e-mail e número de contato. Na plataforma, o usuário conta ainda com ferramentas de aprimoramento do currículo, como vídeo de apresentação e redação online. Todas as ferramentas são disponibilizadas gratuitamente.

CIEE 61 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem da América Latina, se dedica à capacitação profissional de jovens e adolescentes. A instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias.