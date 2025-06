Acusado de roubar carro e aplicar golpe com PIX é preso em Niterói

A vítima contou que, durante o assalto, os criminosos utilizaram uma máquina de cartão de crédito, que foi apreendida com o acusado, para realizar um PIX de sua conta, por meio de QR Code - Foto: Divulgação

A vítima contou que, durante o assalto, os criminosos utilizaram uma máquina de cartão de crédito, que foi apreendida com o acusado, para realizar um PIX de sua conta, por meio de QR Code - Foto: Divulgação

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, em Niterói, após roubar um veículo em São Gonçalo.

Policiais do 12º BPM (Niterói) estavam em patrulhamento no Centro de Niterói quando perceberam a atitude suspeita de um homem que se aproximava de um carro estacionado.





Divulgação

Autor: Divulgação | Descrição:

Durante a abordagem, os policiais constataram que o carro havia sido recém-roubado no bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo.

Leia também:

Acidente com três veículos e uma moto complica trânsito na Ponte Rio-Niterói na manhã deste sábado

Homem procurado por rede de pedofilia no RS é preso em Niterói

Após contato com agentes do 7º BPM (São Gonçalo), a vítima foi levada até a 76ª DP, onde reconheceu o acusado como um dos autores do roubo de seu veículo.

A vítima contou que, durante o assalto, os criminosos utilizaram uma máquina de cartão de crédito, que foi apreendida com o acusado, para realizar um PIX de sua conta, por meio de QR Code.

Veículo recuperado | Foto: Divulgação

Segundo a polícia, o PIX era direcionado a uma barbearia, também localizada em São Gonçalo.

O autor do roubo foi preso em flagrante, e a vítima recuperou seus pertences.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro).