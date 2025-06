Receita Federal apreende quase duas toneladas de cocaína em carga de café no Porto do Rio

Com ajuda de cães farejadores e raio-X portátil, droga avaliada em R$ 312 milhões foi localizada em contêiner com destino à Alemanha - Foto: Divulgação

Com ajuda de cães farejadores e raio-X portátil, droga avaliada em R$ 312 milhões foi localizada em contêiner com destino à Alemanha - Foto: Divulgação

A Receita Federal apreendeu quase duas toneladas de cocaína escondidas em uma carga de café no Porto do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (13). A droga, que seguia para a Alemanha, tinha o valor estimado de R$ 312 milhões.

A descoberta foi feita com o auxílio dos cães farejadores Abby e Electra, além do uso de um aparelho de raio-X portátil. O entorpecente estava escondido em 54 das 320 sacas presentes no contêiner, totalizando 1,126 tonelada.

A operação foi conduzida pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

