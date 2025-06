Pan 2031: Niterói e Rio oficializam candidatura conjunta

A candidatura conjunta de Niterói e Rio de Janeiro para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031 foi apresentada nesta sexta-feira (13), em Brasília, durante a Cúpula Brasil‑Caribe. O evento reuniu o presidente Lula e líderes de 15 países da Caricom, além de representantes de Cuba e República Dominicana. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, e o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Marco La Porta, participaram da exposição do vídeo institucional com os principais destaques da proposta brasileira.

Rodrigo Neves reforçou o ineditismo da candidatura, que une duas cidades vizinhas em um modelo inovador de integração regional:

“Estamos propondo um novo modelo de evento esportivo: centrado no desenvolvimento humano pelo esporte, na inclusão e na integração das Américas. Temos infraestrutura, paixão pelo esporte e um compromisso real com o futuro dos nossos jovens. Em outubro será anunciada a sede dos Jogos. Já demonstramos que estamos preparados e sabemos receber com carinho e respeito visitantes do mundo inteiro. Niterói e Rio estão prontos para o maior Pan-Americano da história, pautado na integração e na paz”, destacou Rodrigo Neves.

Leia também:

Água chega para virar uma página em São Gonçalo

CIEE abre 17,5 mil vagas de estágio no Brasil

O presidente Lula elogiou a apresentação brasileira e manifestou apoio à candidatura.

“Saio daqui convencido de que Niterói e Rio estão preparados para sediar os Jogos Pan-Americanos”, ressaltou o presidente.

O presidente Lula elogiou a apresentação brasileira e manifestou apoio à candidatura | Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou o caráter pioneiro da proposta, que se conecta com a visão do Comitê da Panam Sports.

“Essa candidatura em conjunto é uma iniciativa pioneira das Américas e do Caribe, que se alinha com a filosofia do Comitê da Panam Sports de promover não apenas a excelência esportiva, mas também a sustentabilidade e o bem-estar dos cidadãos”, afirmou o ministro.

A candidatura das duas cidades já foi oficialmente registrada e tem como pilares a utilização de infraestrutura existente, o legado de mobilidade para a Região Metropolitana, como a Linha 3 do metrô, e a valorização do esporte como vetor de desenvolvimento social. A escolha da sede será anunciada em outubro.

“Desde que a candidatura foi referendada por nossa assembleia, o COB tem mantido uma agenda ativa em prol do Rio-Niterói 2031. E não seria diferente neste dia tão importante, em Brasília, apresentando os planos ao presidente Lula e aos países presentes na Cúpula Brasil Caribe. É muito positivo ver essa união de forças em torno do projeto e seguimos confiantes nessa reta final”, contou o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Marco La Porta.

Para o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, foi um encontro importante para mostrar o peso da candidatura Rio-Niterói, que foi abraçada pelo presidente Lula.

“As instituições políticas, da sociedade e da nossa comunidade esportiva querem trazer o Pan 31. Queremos que a edição comemorativa dos 80 anos dos Jogos Pan-Americanos una todos os povos das Américas aqui, e vamos trabalhar para que o poder transformador do Esporte desenvolva todo o continente”, conclui o vice-prefeito do Rio.