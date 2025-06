Água chega para virar uma página em São Gonçalo

Depois de anos lidando com baldes, caixas d’água improvisadas e torneiras secas, moradores do bairro Sacramento, em São Gonçalo, estão prestes a virar a página de uma história marcada por dificuldades. Uma nova rede de abastecimento, com 17 quilômetros de extensão, está em fase final de implantação e vai levar água tratada e regular para mais de cinco mil pessoas que, pela primeira vez, terão acesso contínuo a esse serviço essencial.

A intervenção da Águas do Rio, prevista para ser concluída neste mês de junho, permitirá o acesso ao serviço para consumidores que têm histórico de abastecimento irregular em suas residências e comércios. Para Diogo Freitas, diretor-executivo da concessionária, a obra representa a segunda fase da expansão dos serviços no bairro.

“No ano passado, foram implantados dois quilômetros de rede, beneficiando mil pessoas. Agora, estamos trabalhando em outras áreas para continuar levando, por meio dos nossos serviços, qualidade de vida e dignidade aos moradores”, ressaltou Freitas.

A implantação desse novo sistema de abastecimento está sendo desenvolvido por etapas. A primeira compreende a instalação de mais de nove quilômetros de rede na Estrada de Bonsucesso, passando também por ruas como Gastão Lemurier, Clara Lengruber Portugal, Ana Lúcia Ferreira, Jamunda, Quintino Bocaiuva e Pedro Corrêa Machado.

A segunda etapa prevê a colocação de oito quilômetros de tubulações nas ruas São Leopoldo e Arlete Penedo Gomes. Somente nessa localidade, quase 2,5 mil pessoas serão beneficiadas com o fornecimento de água.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, ressaltou os benefícios das obras, que promovem o bem-estar da população local.

"Desde o início da nossa primeira gestão, trabalhamos com muito planejamento e estratégia para devolver a dignidade e o orgulho aos gonçalenses. Já realizamos muitas obras importantes de infraestrutura em toda a cidade e, agora, os moradores do Sacramento, Ieda e Eliane estão sendo contemplados, após décadas de abandono."

Capitão Nelson também destacou o trabalho realizado em parceria com a empresa para entregar a melhor infraestrutura de saneamento à população de São Gonçalo.

“São intervenções que mudam a rotina dos moradores, com saneamento básico, obras de drenagem, pavimentação e calçamento. Tudo feito com planejamento e com parcerias fundamentais para que a verdadeira transformação aconteça na vida dessas pessoas. A atuação integrada com a Águas do Rio garante um pacote completo de serviços naquela região, e isso nos dá muita satisfação. Estamos aqui para servir ao povo e vamos continuar avançando juntos para levar mais dignidade ao gonçalense."

Melhorias em todo o município

A obra no bairro Sacramento é apenas uma das intervenções que a concessionária entrega ao município de São Gonçalo neste primeiro semestre. Além dela, a implantação de mais de 30 válvulas inteligentes na rede da concessionária vai proporcionar melhoria no abastecimento em diversos bairros.

Outra obra em curso é a finalização do assentamento de 15 quilômetros de rede em Santa Luzia. Essas obras reforçam o comprometimento da empresa com a realização de investimentos contínuos nas regiões onde atua, com vistas à universalização dos serviços no município.