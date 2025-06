Policia prende onze pessoas por manter 62 vitimas em cárcere privado em comunidade terapêutica

Segundo informações coletadas durante a investigação, as vítimas eram mantidas em condições deploráveis e privadas de sair do local - Foto: Divulgação/Google

Nesta quinta-feira (12), agentes da 50ª DP (Itaguaí) prenderam onze pessoas em flagrante por manterem 62 pessoas em cárcere privado em uma comunidade terapêutica no bairro Santa Cândida, Itaguaí.

Segundo informações coletadas durante a investigação, as vítimas eram mantidas em condições deploráveis e privadas de sair do local. Quando tentavam fugir, sofriam castigos como privação de alimentos, agressões físicas e suspensão de visitas de parentes. A operação foi realizada juntamente com a promotoria criminal do município.

As investigações sobre a Comunidade Terapêutica Recomeçar tiveram início em outubro de 2024 depois da morte de um interno que foi encaminhado ao Hospital municipal São Francisco Xavier com pneumonia. A Polícia Civil começou a apurar denúncias de maus-tratos na clínica após o caso.

De acordo com os policiais, os responsáveis pela comunidade também cometiam abusos contra pessoas que pagavam pelo tratamento de dependência química. Mesmo contratando o serviço, esses pacientes eram mantidos internados à força.

Um mandado de busca e verificação foi expedido pela Justiça. Ao cumprir o mandado, as autoridades resgataram os internos que estavam em situação degradante. Eles eram acompanhados por dois administradores e nove monitores, que foram detidos e responderão pelos crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa.