Ex-ministro de Bolsonaro é preso em operação da PF; Mauro Cid também é alvo

Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid é alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta sexta-feira (13), que estão sendo cumpridos pela Polícia Federal (PF). A polícia investiga se ele tentou pegar o passaporte para deixar o Brasil. Cid, que teve os celulares apreendidos, deve prestar depoimento nesta manhã, às 11h.

Na mesma operação, o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado foi preso em Recife, capital de Pernambuco.

Machado é investigado por ter atuado para que o tenente-coronel Mauro Cid, um dos réus no chamado “inquérito do golpe”, obtivesse passaporte português. Assim, ele poderia deixar o Brasil em uma tentativa de escapar da Justiça.

Por meio de nota, a PF confirmou “que cumpriu, nesta sexta-feira (13), dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. As ordens judicias foram cumpridas em Recife (PE) e Brasília (DF).”

Entenda a investigação

A Polícia Federal (PF) e a Procuradoria Geral da República (PGR) pediram, na última terça-feira (10), ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado. A PGR enviou ao STF uma manifestação em que diz concordar com a Polícia Federal sobre a necessidade de investigação de Gilson Machado.

“A manifestação é pela autorização de abertura de investigação e pelo deferimento das medidas cautelares de busca e apreensão, pessoal e domiciliar, cujos endereços deverão ser confirmados e fornecidos pela autoridade policial, e afastamento dos sigilos dos dados telemáticos e telefônicos contra o investigado Gilson Machado Guimarães Neto, requisitando-se os dados referentes ao período de 1°.1.2025 a 5.6.2025, que deverão ser transmitidos diretamente à Polícia Federal”, disse o pedido.

Para a PGR e para a PF, existem indícios de que o ex-ministro do Turismo tentou emitir um passaporte português para que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, deixasse o Brasil.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal no Recife (PE), em maio de 2025, para obter a emissão de um passaporte português para Cid.

Mauro Cid, Bolsonaro e outros 29 são réus por uma tentativa de golpe de Estado que, segundo a PGR, tinha o objetivo de manter o ex-presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva nas Eleições de 2022.