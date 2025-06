Acusado de agredir Bia Miranda, Gato Preto se pronuncia: 'Sou muito de Deus'

Conhecido como Gato Preto, o influenciador Samuel Santanna se manifestou nas redes sociais após ser detido pela polícia. O influenciador foi acusado de agredir a agora ex-namorada, Bia Miranda, que teria pedido uma medida protetiva contra ele.

Após a notícia da prisão, Gato Preto afirmou que foi sim levado pela polícia para prestar esclarecimentos, mas que tinha deixado a delegacia ao lado do advogado. O influenciador também falou sobre a medida protetiva imposta pela Justiça e garantiu querer uma aproximação com a filha recém-nascida que tem com Bia, Maysha.

Ao falar sobre o caso, Gato Preto afirmou que quer viver a vida “em paz” e pretende acionar vias legais, com ajuda do advogado, para ver a filha.

“Como vocês sabem, estou com uma medida protetiva e não posso chegar perto. Só quero viver minha vida em paz, ‘tá’ ligado? Esperar passar e a poeira baixar, para eu ver sobre a minha filha. Já entrei em contato com o meu advogado, porque também quero ver a minha menina”, disse ele.

Ele também explicou que foi detido, mas não ficou preso. “Peguei meus bens agora para falar para vocês que eu estava sozinho. Qualquer coisa, vou deixando vocês informados. O que importa é que… Deus me livre, não quero ficar preso não. Vamos viver agora“, frisou.

Gato Preto finalizou o pronunciamento publicado nas redes sociais reforçando o desejo de viver “em paz daqui para frente”. “O bagulho é louco. Eu vou falar com a advogada também. Nunca passei por isso. Nossa! Foi uma luz de Deus na minha vida. Sou muito de Deus e minha família toda. Agradeço sempre a Deus, ajoelho no chão e faço minha oração do meu jeitão mesmo. Estou muito esperto agora”, finalizou o influenciador.