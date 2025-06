Polícia prende quatro suspeitos em carro com placa clonada em Niterói

Suspeitos estavam em um carro com placa clonada - Foto: Divulgação

Suspeitos estavam em um carro com placa clonada - Foto: Divulgação

Quatro suspeitos foram presos, nesta quinta-feira (12), durante uma ação da Polícia Militar do 12º BPM (Niterói) no bairro Fonseca, Zona Norte de Niterói. A operação teve início quando o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP-Niterói) informou sobre um veículo suspeito envolvido em roubos na região.

O veículo, localizado na Avenida Professor João Brasil, é um Chevrolet Prisma cinza com a placa adulterada. Os policiais, após a abordargem, identificaram que a placa original do carro constava como produto de roubo registrado na 74ª DP (Alcântara).

Entre os quatro detidos, estava um homem de 34 anos, foragido da Justiça. Havia contra ele um mandado de prisão em aberto expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Gonçalo. As autoridades também identificaram passagens por crimes como apropriação indébita, ameaça, injúria, incêndio criminoso, receptação, dano e violência doméstica.

Leia também:

➣Atacante Jô, ex-Corinthians, é preso por não pagamento de pensão alimentícia

➣ Vasco encara o São Paulo, fora de casa, para se afastar do Z4 do Brasileirão

Já os outros três suspeitos eram um jovem de 21 anos, com passagem por adulteração de placa de veículo; outro de 18 anos e um adolescente de 17 anos. Os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com duas munições intactas; um simulacro de pistola; 13 telefones celulares; 25 cartões (de crédito e de transporte); e o carro com placa adulterada.

Os suspeitos foram encaminhados para 78ª DP (Fonseca) para serem autuados em flagrante.