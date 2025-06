Vasco encara o São Paulo, fora de casa, para se afastar do Z4 do Brasileirão

O Vasco enfrenta o São Paulo, nesta quinta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbis, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Fernando Diniz tenta voltar ao caminho das vitórias para sonhar com voos mais altos e deixar o perigo do rebaixamento para trás.

O Cruzmaltino vem de derrota no Brasileirão. Onde dificilmente é batido, o Vasco tropeçou e perdeu em São Januário para o Bragantino, por 2x0. A invencibilidade no estádio já durava seis meses. E falando em tabu quebrado, o time carioca se apega nisso para voltar a bater o tricolor paulista fora de casa. A última vez aconteceu em 2012.

Diniz deve mandar o seguinte time à campo: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Mauricio Lemos), Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Vegetti e Nuno Moreira.

O Tricolor também vem de um resultado ruim na competição: revés de 2x1 para o Bahia, fora de casa. A equipe também ocupa uma posição incômoda na tabela e quer voltar a vencer para respirar ares tranquilos antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A escalação do São Paulo deve ter: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Wendell; Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Díaz (Lucca); Lucas Ferreira e André Silva.

A arbitragem é de Rafael Klein (RS), com os assistentes Nailton Junior de Souza Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS). O VAR é comandado por Caio Max Augusto Vieira (GO).