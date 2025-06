Atacante Jô, ex-Corinthians, é preso por não pagamento de pensão alimentícia

O atacante Jô, que teve passagens marcantes pelo Corinthians e por Atlético-MG, foi preso na tarde desta quinta-feira (12) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pelo não pagamento de pensão alimentícia.

A Polícia Federal realizou a ação e cumpriu dois mandados de prisão emitidos no nome do jogador. Jô embarcava em uma aeronave quando foi abordado pelos agentes. O caso agora está sendo conduzido no 1º DP de Guarulhos.

Não é a primeira vez que o atacante passa por essa situação. Em maio de 2024, enquanto se preparava para defender o Amazonas em partida contra a Ponte Preta, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Jô foi detido em Campinas pela falta do pagamento de pensão alimentícia.

Jô foi revelado nas categorias de base do Corinthians, no início dos anos 2000. Ele atuou em diversos clubes, como CSKA Moscou (Rússia), Manchester City (Inglaterra), Everton (Inglaterra) e Galatasaray (Turquia).

No Brasil, além do clube paulista, onde venceu dois Campeonatos Brasileiros e outros dois Campeonatos Paulistas, ele também atuou pelo Atlético-MG. No Galo, foi um dos protagonistas na conquista da Libertadores de 2013. Pela Seleção Brasileira, ele conquistou o título da Copa das Confederações de 2013 e esteve no grupo que disputou a Copa do Mundo de 2014.

Nesta temporada, aos 38 anos de idade, defendeu as cores do Itabirito no Campeonato Mineiro. Foram seis jogos e nenhum gol marcado. De lá para cá, não vinha atuando profissionalmente.