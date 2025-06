Homem é preso por executar homem que urinou na porta de sua casa

Policiais civis da 128ª DP (Rio das Ostras), em ação conjunta com a 33ªDP (Realengo), prenderam um homem, nesta quarta-feira (11/06), pelo crime de homicídio, no bairro de Magalhães Bastos, Zona Oeste do Rio. O criminoso era considerado foragido da Justiça e foi detido após trabalhos de inteligência e troca de informações entre as unidades.

O crime ocorreu no estado de São Paulo. De acordo com as investigações, o autor executou um homem que urinou no portão de sua casa. Após a ação, ele fugiu e passou a trabalhar como motorista em uma empresa na Barra da Tijuca.

Contra o criminoso foi cumprido um mandado de prisão condenatória por homicídio.