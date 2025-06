Polícia retira barricadas e libera o 'Xerec@0', em São Gonçalo

Uma operação coordenada pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo), com apoio do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), foi realizada nesta quinta-feira (12) no bairro Vista Alegre, na comunidade conhecida como 'Xerecão', em São Gonçalo. A ação teve como foco a retirada de barricadas utilizadas por criminosos para dificultar o acesso das forças de segurança à região.





Durante a operação, as equipes do Patamo, juntamente com a Supervisão de Graduado, uma equipe de demolição e apoio de veículo blindado (VBTP), atuaram na liberação das vias públicas. Foram desobstruídos pontos de bloqueio em três importantes vias da comunidade: a Rua Itamarati, onde havia duas barreiras, a Rua Itapore, com um ponto de obstrução, e a Rua Itaipu, também com uma barreira.

Ao todo, oito toneladas de material usado para bloqueios como: entulhos, pedras e estruturas metálicas foram removidas.

Além da liberação das ruas, a operação também resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de uma arma de fogo. A ocorrência segue em andamento e está sendo registrada na 74ª Delegacia de Polícia (Alcântara).