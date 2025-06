Aeronave da Air India com destino a Londres cai logo após decolagem na Índia

Bombeiros trabalham para conter as chamas no local da queda - Foto: Reprodução/redes sociais

Bombeiros trabalham para conter as chamas no local da queda - Foto: Reprodução/redes sociais

Um avião da Air India que seguia para Londres caiu nesta quinta-feira (12), poucos minutos após levantar voo do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, na Índia. Antes de perder contato com a torre de controle, a tripulação chegou a emitir um alerta de emergência (mayday), segundo informou a autoridade de aviação civil indiana.

A aeronave envolvida no acidente era um Boeing 787-8 Dreamliner, que transportava 242 ocupantes, incluindo dois pilotos, dez comissários de bordo, 217 passageiros adultos e 11 crianças.

Bombeiros trabalham para conter as chamas no local da queda, mas o número de vítimas em solo ainda é incerto. A Air India ainda não divulgou detalhes sobre possíveis sobreviventes ou as causas do acidente.