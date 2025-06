Dia dos Namorados sozinho? Em Niterói, não! 'Clube dos Cornos' atrai clientes e faz sucesso entre os traídos

Se você já foi traído, está desacreditado do amor e acha que vai passar o Dia dos Namorados sozinho, O SÃO GONÇALO te oferece uma solução, no mínimo, bem humorada: o Bar "Clube dos Cornos".

Localizado no centro de Niterói, o estabelecimento, que funciona de segunda à segunda das 7h às 23h, se tornou muito mais do que um bar, se estabelecendo como um ponto de encontro entre homens e mulheres que encontram no espaço um local para não só beber, como desabafar e levar com leveza situações negativas que viveram relacionadas ao amor.

Logo na entrada, cabeças de animais [e seus grandes chifres símbolos da traição] pendurados nas paredes dão as "boas vindas" aos clientes. No interior do bar, outras imagens relacionadas a bois, touros e chifres também configuram um ambiente descontraído mesmo em meio às desilusões amorosas.

1/2 O bar fica localizado no Centro de Niterói | Foto: Layla Mussi

"Eu e minha irmã somos sócios do bar, e quando viemos pra cá, o nome já estava e falaram para manter, porque era um estabelecimento conhecido, com clientes fiéis. Resolvi manter a tradição da "boiarada", porque aqui sempre tem um boi, nunca faltou", afirmou o cearense Assis Almeida, de 63 anos, que há 50 anos atua como comerciante e há 20 está a frente do "bar dos cornos".

E não é a toa que esse nome "pegou" fama na região. Segundo uma pesquisa feita pela Sexlog, rede social especializada em troca de casais para relações sexuais, 300 mil brasileiros se declaram "cornos assumidos" ou "cuckolds" [adjetivo estrangeiro usado para homens com fetiche em assistir suas esposas se relacionando com outras pessoas]. Deste número, 10% dos "cornos assumidos" do Brasil estão no Rio de Janeiro.

Enquanto isso, no estabelecimento niteroiense, um cliente que não quis ser identificado assumiu, em tom descontraído, que é "corno mesmo". "Fazer o que? Sou corno mesmo, e ainda fui corno do meu cunhado", contou, arrancando gargalhadas de outros clientes do bar.

Assis é dono do bar dos cornos há 20 anos | Foto: Layla Mussi

Nem só de corno vive o bar

Mas nem só de cornos se faz o "clube" de Niterói. Segundo Assis, ele, que já foi casado duas vezes e é separado há 25 anos, "nunca foi corno", e ainda está em busca de um novo amor.

"Eu mesmo casei duas vezes, mas que eu saiba, nunca passei por essa situação de traição, sou apenas dono do bar e escuto muitas histórias. Mas estou em busca de uma companhia, claro, se alguma mulher se interessar, estou aí", afirmou aos risos.

Enquanto ouvia a afirmação de Assis, Vitor Manoel, de 64 anos, também contou que mesmo frequentando o bar diariamente, nunca passou pela traição.

"Frequento aqui o bar todos os dias, sou amigo do Assis há 20 anos. Trabalhava num bar por aqui por perto mas agora estou aposentado e ajudo o Assis quando ele precisa. Nunca passei por essa situação de traição, sou casado há 40 anos com a minha primeira e única namorada. Mas a gente leva esse nome do bar com descontração, minha esposa é tranquila, não se importa com o nome e leva na brincadeira", contou Vitor Manoel, que veio de Portugal para o Brasil aos 14 anos e há 49 é morador de Niterói.

Os amigos Assis e Vitor se declaram "não cornos", mesmo frequentando diariamente o clube oficial dos traídos | Foto: Layla Mussi

Mas uma coisa é certa, tanto para os solteiros por escolha quanto para os "cornos" traídos, superar o Dia dos Namorados envolve foco no amor próprio e celebração da própria companhia e liberdade. Isso pode incluir diversas atividades que tragam alegria e descontração para esquecer as possíveis desilusões.

No Clube dos Cornos, além de encontrar um ambiente amigável e divertido para vivenciar esta data, os clientes também podem desfrutar de uma extensa variedade de bebidas e petiscos para todos os gostos, como: peixe frio, pé de galinha, feijoada e pratos feitos (os famosos PF).

O bar fica localizado na Avenida Visconde do Rio Branco, 191, no Centro de Niterói, e funciona de segunda à segunda, das 7h às 23h.