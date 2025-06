Terror no Morro do Fubá: comunidade enfrenta quarta madrugada de intensos tiroteios

A madrugada desta quinta-feira (12) foi marcada pelo terror e por intenso tiroteio no Morro do Fubá, na Zona Norte do Rio. Os moradores da comunidade vivem o quarto dia seguido de troca de tiros na região, palco da disputa de território entre facções rivais. A Polícia Militar informou que o policiamento na localidade foi intensificado.

Nas redes sociais, circulam imagens em que é possível visualizar rajadas de tiros, que tiveram início na noite desta quarta-feira (11). Durante a troca de tiros, os bandidos vêm exibindo armas de grosso calibre enquanto estimulam a disputa entre o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV). No meio dessa guerra territorial, encontra-se o morador.

"Até quando vamos viver essa fatalidade? É granada sendo mirada na casa de morador, são creches e escolas em greve, é morador sendo baleado e confundido com bandido. Meu Deus, toma providência no Morro do Fubá", desabafou uma moradora.

"Aqui de casa escuto perfeitamente os tiros no Morro do Fubá, é todo dia e toda hora, morro de pena dos moradores e das crianças que não têm nada a ver com isso", confessou um morador próximo da comunidade.

"Todos esses dias têm sido uma chuva de tiros no Morro do Fubá. Eu só penso nas famílias que moram lá, que loucura! As pessoas precisam sair para trabalhar/escola, quando voltam para casa, o desespero de não saber como será seu dia/noite", refletiu mais um.

Morte de traficante intensifica guerra territorial

Informações revelam que a facção criminosa comandada por William Yvens da Silva Rios, conhecido como Coelhão da Serrinha, estaria tentando assumir o comando da localidade. A guerra territorial se intensificou depois da morte do traficante Kaio da Silva Honorato, vulgo Koaiba, baleado na última terça-feira (10). O criminoso estaria envolvido com o CV e seria um dos responsáveis por liderar grupos armados nas tentativas de invasão ao Morro do Fubá e no Campinho.

O perfil de Koaiba nas redes sociais informava que ele era integrante da ‘Equipe Caos’ e ‘artilheiro’ da facção criminosa. A morte do traficante foi celebrada por bandidos do TCP, que teriam comemorado soltando fogos no Morro dos Macacos, situado em Vila Isabel, e no Andaraí.