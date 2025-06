Policiais militares interditam ferro-velho irregular no acesso ao Morro do Cavalão, em Niterói

Caçamba encontrada no local com materiais recicláveis, além de ferros e alumínio - Foto: Divulgação

Caçamba encontrada no local com materiais recicláveis, além de ferros e alumínio - Foto: Divulgação

Um ferro-velho irregular foi interditado e seu proprietário detido por policiais militares do 12º BPM, em uma operação conjunta com o Gabinete de Gestão Integrada de Niterói (GGIM), na tarde desta quarta-feira (11), em um dos acessos ao Morro do Cavalão, em Icaraí.

Os militares, em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada de Niterói (GGIM), receberam uma denúncia sobre o comércio irregular de materiais suspeitos de serem provenientes de furtos, em um ferro-velho irregular na Rua Lemos Cunha, localizada no acesso ao Morro do Cavalão, no bairro de Icaraí.

Leia também:

Polícia Civil apreende cerca de 3 toneladas de café impróprio para o consumo no Rio

MAC Niterói oferece promoção especial para o Dia dos Namorados

O proprietário do ferro velho, um homem de 52 anos, recebeu os agentes, que puderam constatar a denúncia, encontrando uma caçamba com inúmeros materiais recicláveis, além de ferros e alumínios.

Materiais encontrados no ferro-velho irregular | Foto: Divulgação

Dessa forma, os policiais conduziram o homem à 77ª DP (Icaraí), onde foi autuado em flagrante por manter o local funcionando sem autorização e também por desobediência, uma vez que policiais militares estiveram no mesmo ferro velho, que já estava interditado, para cumprir a medida administrativa de interdição, no início do mês, no dia 2/6.