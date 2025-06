Homem é flagrado pegando 'carona' na traseira do BRT

Homem foi flagrado agarrado na traseira do BRT - Foto: Reprodução/TV Globo

Homem foi flagrado agarrado na traseira do BRT - Foto: Reprodução/TV Globo

Um homem foi flagrado pegando uma "carona" na traseira de um coletivo articulado do BRT, que trafegava na calha exclusiva. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (11), na Estrada Coronel Pedro Corrêa, em direção a Estrada dos Bandeirantes.

Apesar de perigoso, essa não foi a única ocorrência nesta semana, pois na terça-feira (10), um homem usando patins foi filmado também pegando "carona" ilegalmente na calha exclusiva do BRT, próximo à mesma estação do caso mais recente, porém no sentido Alvorada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, não houve acionamento de equipes do BRT para os dois casos.

No caso de terça-feira, o motorista viu o homem segurando no ônibus e informou ao Centro de Controle Operacional, porém o homem saiu do local antes da chegada da equipe, segundo informações da Mobi-Rio. A empresa responsável pelo transporte destacou que a atitude dos dois homens é perigosa.