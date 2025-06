MAC Niterói oferece promoção especial para o Dia dos Namorados

Em comemoração ao Dia dos Namorados, o MAC Niterói realiza uma promoção mais do que especial para os apaixonados de Niterói. Nesta quinta-feira (12), todos que comprarem um ingresso receberão uma outra entrada como cortesia. Atualmente, a unidade cultural oferece ao público duas exposições: “Entre Corpos”, do Instituto MECA; e "Inverso – sobre infinitos em nós", do Coletivo Plural. Apesar de terem propostas diferentes, as duas mostras encapsulam o espírito desbravador de artistas, suas interpretações do mundo que os cerca e do universo interior de cada um. Ambas as exibições contam com o apoio da Prefeitura de Niterói, através da Fundação de Arte de Niterói (FAN) e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC). Os ingressos - R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia) - só podem ser pagos em dinheiro e as outras gratuidades já oferecidas pelo MAC continuam valendo.

Com a curadoria de Natália Grilo, “Entre Corpos” destaca a produção de jovens expoentes da arte contemporânea. As obras, com uma variedade de formatos, dialogam com corpo, território, ancestralidade e transformação. Os artistas, residentes do Instituto MECA, projeto do grupo MacLaren na Ilha da Conceição, em Niterói, são: Carla Santana, Rayana Rayo, Mariana Rocha, Iago Peres, Luisen (Luis Enrique Zela-Koort) e Gilson Plano. Com realidades e backgrounds diferentes, o universo interno de cada um se manifesta nas obras exibidas no MAC.

Também norteada pela conexão com o interior, o Coletivo Plural apresenta “Inverso - sobre infinitos em nós”. Sob a curadoria de Bê Sancho, as obras refletem sobre o tempo, o consumo desenfreado e a superficialidade no mundo contemporâneo. Mais do que isso, a mostra, localizada na varanda do museu, convida o público a uma pausa contemplativa e uma reconexão com seus “versos internos” sob as águas da Baía de Guanabara e a vista panorâmica para as cidades do Rio e Niterói. Os artistas que expõem são Bê Sancho, Lê Briones, Veruska Bahiense e Wil Catarina.

SERVIÇO:

“Entre Corpos” - Instituto MECA

Duração: 08 de junho a 24 de agosto de 2025

“Inverso - sobre infinitos em nós” - Coletivo Plural

Duração: até 22 junho de 2025

Horários: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada até 17h30)

Ingressos: Inteira: R$16 - Meia entrada: R$8 (pessoas com mais de 60 anos, estudantes de escolas particulares e universidades, ID Jovem). Venda exclusivamente presencial, pagamento apenas em dinheiro.

Gratuidades: Crianças menores de 7 anos, estudantes da rede pública (ensino fundamental e médio), moradores e naturais de Niterói, servidores públicos municipais de Niterói, pessoas com deficiência, visitantes que chegarem ao museu de bicicleta. Entrada gratuita para todos às quartas-feiras.

Classificação: Livre

Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói / Mezanino

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/n – Boa Viagem, Niterói – RJ