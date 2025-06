Polícia Civil apreende cerca de 3 toneladas de café impróprio para o consumo no Rio

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) apreenderam cerca de três toneladas de café impróprio para o consumo, na Zona Norte do Rio. Os produtos foram arrecadados nesta quarta-feira (11/06), durante fiscalização, após análises de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) constatarem que as marcas tinham grau de impureza bem acima do permitido.

Segundo os agentes, uma portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) determina que o teor de impureza no café deve ser de no máximo 1%. Os testes, contudo, apontaram índices superiores a 10% em algumas marcas.

As fiscalizações contaram com apoio do Mapa e ocorreram nos bairros de Irajá, Jardim América, Maracanã e Bonsucesso, na Zona Norte. Foram localizados milhares de pacotes das marcas que não passaram no teste de qualidade.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram conduzidos à delegacia para prestar depoimento.

A Decon monitora constantemente a qualidade dos alimentos. Qualquer consumidor insatisfeito com a qualidade do café que consome pode fazer a denúncia diretamente na Delegacia do Consumidor.