Operação mira quadrilha que abastece o Complexo da Viradouro com armas e drogas

Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizam, nesta quarta-feira (11/06), uma operação para desarticular um esquema de criminoso voltado para o tráfico de armas e de drogas para abastecer o Complexo da Viradouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo apurado, o esquema é operado diretamente pelo Comando Vermelho, a fim de garantir o fornecimento de armamento e entorpecentes para as comunidades da região.

Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, e também no estado de Santa Catarina, com o apoio da Polícia Civil catarinense, onde estão os principais responsáveis pela logística de transporte do material ilícito até os centros urbanos fluminenses.

Leia também:

Viva Santo Antônio! Missas, procissão e Festa dos Namorados celebram o 'santo casamenteiro' em SG

Prefeitura de Maricá divulga Circuito Junino com festas de 13 a 30 de junho

As investigações apontam que empresas situadas em Niterói e São Gonçalo são utilizadas para mascarar pagamentos a fornecedores de armamentos e entorpecentes. O objetivo da ação é apreender valores, documentos e dispositivos eletrônicos que possam contribuir para o aprofundamento das investigações e reforçar os elementos probatórios já reunidos.