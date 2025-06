PM é morto a tiros na Baixada Fluminense na manhã desta quarta-feira (11)

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a execução de um policial militar, na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Vila Olímpia, em Guapimirim, na Baixada Fluminense.

O cabo Uillian de Oliveira, de 44 anos, lotado na 34º BPM (Magé), teria sido seguido por 3 criminosos desde que saiu do trabalho, até chegar em casa. O agente foi alvo de diversos disparos quando desceu do veículo. Após o crime, os criminosos fugiram.

Imagens de câmeras de segurança da região registraram a ação dos bandidos. Uillian de Oliveira estava na corporação desde 2013.

Em nota, a Polícia Militar disse que quando os agentes do 34º BPM (Magé) chegaram no local do crime Uillian já estava morto. A Polícia Civil informou que agentes da DHBF faziam uma perícia no local do crime.

O PM era casado e deixa uma filha. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.